Haaland puso picante la previa del partido entre Noruega e Inglaterra: “Deberían poner toda la presión en los ingleses”

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves 9 de julio que será “realmente especial” enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.
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“Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y jugaré contra algunos compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, admitió uno de los mejores delanteros del torneo. Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba “disfrutando mucho”.