Los errores que usted podría estar cometiendo en el ahorro para la cuota inicial de su vivienda

Comprar vivienda es una de las decisiones financieras más importantes para los hogares, por lo que planear adecuadamente la cuota inicial resulta clave para lograrlo sin poner en riesgo la estabilidad económica.
Este ahorro no solo determina el acceso al crédito hipotecario, sino también las condiciones del mismo, por lo que anticiparse, definir metas claras y considerar los costos asociados a la compra permite tomar decisiones más informadas y sostenibles en el tiempo. A la hora de ahorrar para la cuota inicial, muchos hogares cometen errores que pueden dificultar o retrasar la compra de vivienda e incluso encarecer el proceso.