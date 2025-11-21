James Rodríguez y Atlético Nacional: la verdad detrás del rumor que se mueve en redes

Cada vez que se acerca un mercado de fichajes, el ecosistema digital del fútbol colombiano se convierte en una fábrica inagotable de rumores. Entre especulaciones, teorías y sueños de hinchas, siempre aparece un nombre que despierta emociones extremas: James Rodríguez. En los últimos días, el ’10’ de la Selección Colombia volvió a ser tendencia después de que en redes sociales surgieran versiones que lo vinculaban con un supuesto interés de Atlético Nacional.
