Colombia registra la peor escalada guerrillera en décadas: 31 ataques armados en 72 horas

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron el fin de semana en plena campaña para las presidenciales de Colombia, incluida una bomba que dejó decenas de muertos en una carretera, el peor atentado contra civiles en las últimas tres décadas.
La embestida es atribuida por el gobierno a una facción disidente de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy se financia principalmente con el tráfico de cocaína.
“Por favor, no más muerte, no más violencias”, dijo a la AFP Joao Valencia, de 42 años y familiar de una de las víctimas, en medio de cientos de manifestantes vestidos de blanco en Cajibío, cerca de donde explotó la bomba.
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El balance de asesinados por el ataque del sábado en el departamento del Cauca pasó de 20 a 21, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.
Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una decena de vehículos destrozados junto a un gigantesco cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país.