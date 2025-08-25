Como en la comuna 13: Rionegro tendrá escaleras eléctricas en uno de sus barrios más centrales

Inspirados en el modelo implementado en la comuna 13 de Medellín, en Rionegro, Oriente antioqueño, también construirán unas escaleras eléctricas públicas con las que buscan, entre otras cosas, mejorar la movilidad de los habitantes de los barrios Alto del Medio y Quebrada Arriba.

Este fin de semana, los residentes del sector conocieron los resultados del estudio de prefactibilidad que les presentó la administración municipal, pero también pudieron dar ideas y hacer propuestas sobre este proyecto de infraestructura que genera expectativa y que, además, tiene lugar en uno de los barrios más emblemáticos e históricos del municipio.

El alcalde de Rionegro Jorge Rivas recordó que el proyecto de las escaleras eléctricas fue una de sus promesas de campaña y que es una propuesta de urbanismo para el sector Alto del Medio, que está ubicado entre dos altos: el de Fontibón y el del cementerio municipal. Dijo que no solo se trata de construir unas escaleras eléctricas, sino de conectar el barrio con el centro del municipio de una forma más eficiente.