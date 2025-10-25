x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Escándalo en el Ejército: general habría usado helicóptero militar para liberar a presunto narco en el Cauca

Se conocieron los detalles de la denuncia de un oficial del Ejército contra el general Federico Mejía por cuestionada decisión de liberar a hombre detenido con cocaína.

  • General del Ejército es señalado de ordenar la liberación de capturado con cocaína en el Cauca. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    General del Ejército es señalado de ordenar la liberación de capturado con cocaína en el Cauca. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

Un grave señalamiento sacude a la Fuerza Pública en el Cauca. De acuerdo con una denuncia, el general Federico Mejía, quien se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca (Cecau), habría ordenado la liberación de un hombre capturado en flagrancia con pasta base de cocaína, utilizando para ello un helicóptero del Ejército Nacional.

Según el relato del oficial denunciante, conocido por Semana, el sujeto había sido detenido en el corregimiento de El Plateado. La captura habría sido realizada junto con la incautación de la moto en la que se transportaba y el material ilícito.

El detenido fue trasladado inicialmente hasta la ciudad de Popayán en una aeronave militar para que fuera presentado ante la Fiscalía. Sin embargo, el general Mejía se comunicó telefónicamente para impartir una nueva instrucción.

Una vez en la base militar, el denunciante afirma que recibió la orden directa de devolver al detenido al lugar de donde había sido arrestado.

Puede leer: Así montan las asonadas, el arma de ilegales contra la Fuerza Pública

“El comando del Cecau coordinó una aeronave con la Davaa (División de Asalto Aéreo) que se encontraba en Cali para reintegrar al sujeto en la vereda El Diamante en las mismas condiciones en las que se capturó, incluso con el material incautado”, señala el texto revelado por el medio citado.

El denunciante entregó fotografías que sustentarían su versión: imágenes del momento de la captura, del traslado en helicóptero hacia Popayán y, posteriormente, del retorno del hombre capturado nuevamente en una aeronave oficial hasta la vereda El Diamante.

La liberación del individuo presuntamente vinculado al tráfico de cocaína ocurrió el pasado 19 de octubre.

En el informe, el general Federico Mejía afirmó que la decisión de liberar al capturado respondió a la necesidad de evitar una asonada por parte de aproximadamente 200 personas en la zona.

En paralelo, documentos de contrainteligencia militar, elaborados cuando Mejía aún era coronel, ya advertían sospechas sobre su comportamiento operativo en el Cauca.

Según ese informe, existía “pérdida de confianza” debido a presuntos acercamientos o beneficios otorgados a estructuras disidentes de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

El informe señalaba un patrón que habría encendido las alertas internas. “Desde que el coronel Federico Mejía llegó como comandante de la BR22, este solo lanza operaciones contra la estructura primera del grupo armado organizado residual (GAO), mientras que las operaciones sobre la estructura séptima del GAO son nulas”, en referencia a dos fracciones clave en el control territorial y del narcotráfico en la región.

La denuncia, ahora en manos de la Fiscalía en Popayán, abre la puerta a una investigación que podría comprometer al general.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida