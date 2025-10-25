Escándalo en el Ejército: general habría usado helicóptero militar para liberar a presunto narco en el Cauca

Un grave señalamiento sacude a la Fuerza Pública en el Cauca. De acuerdo con una denuncia, el general Federico Mejía, quien se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca (Cecau), habría ordenado la liberación de un hombre capturado en flagrancia con pasta base de cocaína, utilizando para ello un helicóptero del Ejército Nacional.

Según el relato del oficial denunciante, conocido por Semana, el sujeto había sido detenido en el corregimiento de El Plateado. La captura habría sido realizada junto con la incautación de la moto en la que se transportaba y el material ilícito.

El detenido fue trasladado inicialmente hasta la ciudad de Popayán en una aeronave militar para que fuera presentado ante la Fiscalía. Sin embargo, el general Mejía se comunicó telefónicamente para impartir una nueva instrucción.

Una vez en la base militar, el denunciante afirma que recibió la orden directa de devolver al detenido al lugar de donde había sido arrestado.

“El comando del Cecau coordinó una aeronave con la Davaa (División de Asalto Aéreo) que se encontraba en Cali para reintegrar al sujeto en la vereda El Diamante en las mismas condiciones en las que se capturó, incluso con el material incautado”, señala el texto revelado por el medio citado.

El denunciante entregó fotografías que sustentarían su versión: imágenes del momento de la captura, del traslado en helicóptero hacia Popayán y, posteriormente, del retorno del hombre capturado nuevamente en una aeronave oficial hasta la vereda El Diamante.

La liberación del individuo presuntamente vinculado al tráfico de cocaína ocurrió el pasado 19 de octubre.

En el informe, el general Federico Mejía afirmó que la decisión de liberar al capturado respondió a la necesidad de evitar una asonada por parte de aproximadamente 200 personas en la zona.