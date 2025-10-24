¿Quién le dio las llaves del penthouse de la SAE $2.100 millones a Miguel Quintero?

Un lujoso penthouse arrebatado a la mafia habría terminado como base de operaciones del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y varios altos exfuncionarios implicados en investigaciones por presunta corrupción. En una movida que todavía es un misterio, los reflectores del escándalo se han posado sobre dos nuevos personajes: el depositario que tenía el apartamento a su cargo cuando Miguel Quintero ingresó y el director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de la época, quien salió salpicado en el entramado del senador Mario Castaño.
La situación quedó al desnudo en una investigación de la Fiscalía, en la que ese ente accedió a una serie de videos en los que se observa al hermano del exalcalde paseándose campante por la propiedad y tomándose selfies junto a un jacuzzi con el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, hoy imputado por corrupción e inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos por cuenta de un proceso disciplinario emprendido por la Procuraduría.
Sin que se sepa en qué condición Quintero resultó con las llaves de un apartamento avaluado en $2.101 millones, ya que su nombre nunca ha aparecido en el historial de propiedad del inmueble ni en ningún contrato en poder de la SAE, las dudas se centran en un depositario de esa sociedad que quedó a cargo del apartamento y que fue removido un año después de la grabación de los videos.