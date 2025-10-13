Industrias de acero y cemento alertan por escasez de gas y alza de precios de hasta 120% en 2026

La producción nacional de gas ya no alcanza para cubrir la totalidad de la demanda interna, y esa escasez comienza a golpear con fuerza a la industria colombiana. Aunque muchas empresas cuentan con contratos en firme, su alta y constante demanda las deja en una posición vulnerable: no tienen asegurado el abastecimiento total y serían las primeras en enfrentar una suspensión del servicio en caso de un racionamiento o de coyunturas como el mantenimiento realizado a la planta de regasificación SPEC de Cartagena que se presentó este fin de semana.
Y es que el riesgo no es menor. Sectores clave de la economía como el cementero, siderúrgico, de refinación, alimentos y transporte, ya registran un aumento significativo en sus costos operativos, lo que amenaza la competitividad del país y alimenta la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético en los próximos años.
De hecho, cuentas de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) arrojan que el precio del gas para el sector industrial pasó de 3,89 dólares por millón de unidades térmicas (MBTU) en 2020 a 6,75 dólares en 2025, un aumento del 32% en cinco años.
Y el panorama a futuro no es más alentador. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), realizada por la Andi junto con Acicam, Acoplásticos, Andigraf y Camacol, las empresas proyectan que en 2026 solo tendrán garantizado, en promedio, el 51,9% del gas que requieren para operar. Además, anticipan un incremento adicional de hasta el 50,8% en los precios.