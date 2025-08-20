Escasez global de talento TI: 76% de las empresas no encuentra perfiles calificados

Mientras el 76% de las compañías de tecnología en el mundo admite tener problemas para contratar personal calificado, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las principales estrategias para retener y fidelizar talento TI.
Esto se dio a conocer en el informe Perspectivas 2025: Prioridades Clave de los Líderes Tecnológicos, elaborado por Experis, marca de ManpowerGroup especializada en talento tecnológico, ek cual reveló además que 52% de los líderes de TI ya está integrando en sus equipos competencias relacionadas con gobernanza y ética de la IA.
