¿Estados Unidos responderá? Los escenarios tras discurso agresivo de Petro contra Trump en la ONU

Para la historia quedará que el presidente Gustavo Petro decidió hasta el final de su mandato ser un líder más de símbolos y retórica. En sus discursos, como el de este martes en la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario acudió a ataques personales contra otros jefes de Estado, dijo frases lapidarias y usó figuras retóricas que confunden.
Por aquello de los símbolos, vistió de blanco con una guayabera —intentando emular a Gabriel García Márquez— con un pin sobre su pecho con la bandera roja, blanca y negra que representa la consigna de “libertad o muerte” de Simón Bolívar. Esa narrativa le ha servido al presidente colombiano para radicalizar su discurso en términos violentos y así lo hizo en su intervención que duró 40 minutos.