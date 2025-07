Los jueces confirmaron la condena de un año y medio de cárcel para Francesco Bidognetti, uno de los capos más poderosos de la Camorra, y de un año y dos meses para su abogado, Michele Santonastaso.

Ambos fueron responsables de lanzar una amenaza directa contra Saviano y la periodista Rosaria Capacchione durante una audiencia del juicio Spartacus, en la que señalaron a ambos comunicadores como los culpables de una eventual condena a la mafia. “Me han robado la vida, y yo me la he dejado robar”, dijo Saviano con la voz quebrada tras escuchar el fallo.