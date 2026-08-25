Escuchaderos preescriben cultura para fortalecer la salud mental

Entre 2024 y lo que va de 2026 más de 38.000 personas han asistido a los Escuchaderos, espacios dispuestos por la alcaldía de Medellín para brindar atención y orientación psicológica, escucha activa y primeros auxilios emocionales de forma gratuita a los ciudadanos. Van jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y hasta niños con sus acudientes. La mayoría van porque se sienten solos.

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–Las necesidades que más hemos encontrado en el Escuchadero son las problemáticas familiares y sentimentales, el manejo de emociones, el duelo, la resolución de conflictos y la soledad –dice Carmen Valeria Agudelo Sánchez, una de las psicólogas que atiende el Escuchadero ubicado en la estación San Antonio del Metro.

Carmen atiende la jornada de la mañana, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Dice que recibe más o menos 4 o 5 personas por jornada. Es decir, ese sitio atiende más o menos a 10 personas al día.

Lo que hace allí no es terapia, es acompañamiento psicológico para orientar, escuchar y si es necesario activar rutas de atención. Carmen dice que la gente suele volver, que van cada vez más hombres asisten, y que en muchos casos las personas no necesitan terapia, sino espacios de encuentro y socialización. Es decir, necesitan a los otros. Por eso, la Alcaldía de Medellín presentó el Recetario de Cultura, una estrategia que busca fortalecer el cuidado emocional de cada habitante de la ciudad a través de la oferta cultural.

La idea es que, además de la atención que se brinda en los 62 Escuchaderos ubicados en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín, los profesionales prescriban la cultura como complemento a la atención en salud mental. El recetario es una hoja de una fórmula médica. “Medellín es afortunada de tenerte. Sabemos que a veces la vida puede sentirse abrumadora. Creemos que el arte, la cultura y el encuentro pueden ser también una forma de cuidarte”, dice en el formato.

“Este esfuerzo lo que busca es reconocer que en el arte, en la cultura, la expresión, la conexión y el encuentro que supone asistir a los eventos culturales hay también un complemento profundamente relevante de salud mental en la ciudad y que la cultura también puede ser ese mecanismo para seguir trabajando en la salud mental”, dijo el secretario de Cultura, Santiago Silva.

El recetario es una forma de articulación entre los ciudadanos y la oferta cultural y deportiva de la ciudad. Es una forma de promover el encuentro y combatir el aislamiento. Pero además de esta iniciativa, también se contará con una oferta de libros disponibles para la ciudadanía. La selección de los títulos se realizó bajo el acompañamiento y sugerencia de la Secretaría de Salud, garantizando que los textos literarios aporten de manera positiva y responsable al bienestar emocional de los usuarios, teniendo en cuenta los temas de consulta recurrentes.

“El psicólogo está en toda la capacidad de prescribir la lectura de un libro, la visita a un museo, la participación en los escenarios culturales que tiene nuestra ciudad a través de la Secretaría de Cultura, y ese es un gran factor protector porque conecta, porque permite fortalecer las redes de apoyo social y hace que las personas se encuentren y encuentren un sentido y aporte a la construcción de su proyecto de vida”, dice Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

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Entre 2024 y 2026, el distrito ha invertido más de $123 mil millones para fortalecer la atención y el acompañamiento a la ciudadanía.

El recetario lleva un sello que autentica la prescripción. Dice: “La cultura es un complemento. Nada reemplaza la atención psicosocial”.