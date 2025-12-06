Escudo protector de Chernóbil pierde capacidad de contención de radiación por un ataque con drones

Por un ataque con drones sobre el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) en Chernóbil, que cubre el lugar donde ocurrió el desastre nuclear hace cuatro décadas, este estaría “gravemente dañado”, alertó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU.
La cubierta, que según el gobierno ucraniano fue atacada por tropas rusas el pasado 14 de febrero y que provocó un incendio y dañó el revestimiento protector a su alrededor, habría generado que la imponente estructura de acero perdiera “sus funciones principales de seguridad, incluida la capacidad de contención” de radiación.
El organismo de la ONU aseguró que la estructura tuvo “reparaciones temporales limitadas en el techo”, pero advirtió que requiere una restauración completa “para prevenir una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”.