Escuela criminal de las disidencias de Farc está detrás de escalada terrorista en Cauca y Valle

Los egresados de una escuela de formación de explosivistas, escondida en lo profundo de la región de El Naya, están detrás de la escalada terrorista que tiene sumergido en la zozobra al suroccidente de Colombia.
Por información de algunos desertores, Inteligencia Militar sabe que está ubicada en un paraje selvático de difícil acceso, en la frontera de los municipios caucanos de Buenos Aires y López de Micay, y que está dictando sus cursos desde 2023; sin embargo, nunca han podido allanarla.
Es patrocinada por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”), quien delegó su administración en el bloque Occidental Jacobo Arenas, cuyo cabecilla es Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon”).
En dicho campamento clandestino, con infraestructura artesanal de tablas y plásticos, les enseñan a los reclutas a construir toda clase de bombas artesanales, campos minados, granadas de mortero para drones y cilindros de gas rellenos de metralla para propulsar desde rampas.
La escuela de El Naya volvió a ser noticia esta semana por cuenta de los 40 atentados que han sacudido a Cauca, Valle y Nariño desde el 24 de abril, ordenados por “Iván Mordisco” y ejecutados por los frentes bajo el mando de “Marlon”. A la fecha han dejado 22 muertos y 43 heridos, en diferentes ataques perpetrados por los “graduados”.