Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado

El presidente de Estados Unidos también anunció que Netanyahu tendrá su “apoyo total” si Hamás rechaza su plan.
La víctima habría llegado en alto estado de alicoramiento a la vivienda para comenzar a golpear a su compañera sentimental. La señalada homicida reaccionó, atacando al hombre con un cuchillo. Ocurrió en el corregimiento San Cristóbal.
La sentencia se dio tras comprobar que acumuló sobornos millonarios durante casi dos décadas en distintos cargos públicos.
La disputa entre el ministro Edwin Palma y los generadores de energía continúa. Esta vez, pidió investigar alzas en la bolsa, argumentando que los precios no reflejarían la abundancia actual de agua en los embalses.
Colombia debuta este lunes ante Arabia Saudita en Talca. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final en Chile.
