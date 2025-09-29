Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado

Por defender a su mamá, una joven habría apuñalado a su padrastro en el noroccidente de Medellín

La víctima habría llegado en alto estado de alicoramiento a la vivienda para comenzar a golpear a su compañera sentimental. La señalada homicida reaccionó, atacando al hombre con un cuchillo. Ocurrió en el corregimiento San Cristóbal.