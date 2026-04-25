Denuncian que disidencias en Cauca usan escuelas para ocultar cuerpos y almacenar armamento

Una alarmante situación se vive en el suroccidente del país, pues en el departamento del Cauca las estructuras de las disidencias de las Farc han transformado diversas instituciones educativas en centros de operaciones militares, impidiendo que cientos de menores regresen a las aulas.

Según imágenes conocidas por Caracol Radio, hombres armados y vestidos con prendas militares de la estructura Carlos Patiño permanecen día y noche en las instalaciones educativas. Esta situación se ha dado en municipios de El Tambo, Argelia y el sector de El Plateado.

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De acuerdo con las denuncias que han sido confirmadas por el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra N° 4, coronel Jesús María Garzón López, los grupos armados utilizan los polideportivos y salones para “cambuchar”, dormir y habitar de manera permanente.

También se ha señalado que escuelas como La Emboscada han sido utilizadas no solo para guardar armamento y municiones, sino también para preparar los cuerpos de combatientes fallecidos tras enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Asimismo, se han reportado caídas de explosivos cerca de las aulas y daños estructurales severos debido a las hostilidades en las inmediaciones de los centros de enseñanza. Estos últimos hechos se han presentado apenas en lo que va del 2026.

Esta crisis ha provocado que instituciones educativas tengan altos índices de deserción. Para un ejemplo, las denuncias exponen el caso de la Institución Educativa Pambilal, que coordina 12 sedes rurales. Su población estudiantil se ha reducido de 440 alumnos a 240.