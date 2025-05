En video: La misteriosa “esfera extraterrestre” que aterrizó en el municipio de Buga

El aterrizaje de la esfera fue captado en video, y no fue uno común: no descendió verticalmente, sino horizontalmente.

”El proceso para determinar qué es podría durar años”, afirmó y agregó que “nadie que no haya tenido la esfera en sus manos puede opinar, tenemos a los testigos suficientes y quien desconozca el objeto no puede llegar a una conclusión. No les pido que crean o que no crean, pido que sean pacientes”.

Los símbolos encontrados en la esfera son: círculos, triángulos con círculos adentro, figuras de media luna y jeroglíficos alfabéticos desconocidos.

Por el momento, no hay declaraciones de instituciones estatales u oficiales. Algunos ciudadanos de Buga han asegurado creer en la posibilidad de que la esfera sea realmente extraterrestre, asegurando que han vivido fenómenos inexplicables en el municipio. Otros aseguran que es un montaje, y han hecho bromas al respecto: “¿será una de las siete esferas del dragón?”, preguntó alguien por Facebook.

