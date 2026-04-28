Tumbaron 10 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en el occidente de Medellín

El predio intervenido, a escasos 30 metros de la quebrada La Iguaná, mide cerca de 3.700 metros cuadrados y es propiedad del Distrito. FOTO ALCALDÍA

Las autoridades distritales desmontaron diez construcciones ilegales que no solo estaban invadiendo espacio público sino que se ubicaban en una zona de alto riesgo de inundación y para la ocurrencia de avenidas torrenciales, en el occidente de Medellín.

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El operativo fue realizado en el sector de La Escombrera, del barrio Los Colores, dentro de una franja de protección ambiental aledaña a la quebrada La Iguaná, por lo que estaba prohibido su uso para hacer desarrollos urbanísticos.

El predio intervenido, a escasos 30 metros del mencionado afluente, mide cerca de 3.700 metros cuadrados y es propiedad del Distrito, específicamente con la destinación de espacio público.

En el lugar había ocho estructuras construidas en madera y tejas y dos en mampostería; ninguna cumplía con las normas constructivas vigentes. Eran utilizadas para almacenar material reciclable.

En la intervención que se hizo cumpliendo con una orden de policía actuaron las secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Medio Ambiente, lo mismo que el Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional.