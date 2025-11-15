España goleó a Georgia y cada vez está más cerca del Mundial 2026 con el lucimiento de Mikel Oyarzabal

De nuevo impecable, prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España selló prácticamente su presencia en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Georgia, este sábado en Tiflis.
Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.
