España goleó a Georgia y cada vez está más cerca del Mundial 2026 con el lucimiento de Mikel Oyarzabal

De nuevo impecable, prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España selló prácticamente su presencia en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Georgia, este sábado en Tiflis. Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.



Mikel Oyarzaba, de nuevo brillante

Mikel Oyarzabal fue el hombre del partido con su doblete, adelantó de penal a la selección española, una diferencia que ampliaron luego Martín Zubimendi (22’) y Ferran Torres (35’) en la primera mitad. Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad puso la guinda en el electrónico. Sin vacilaciones, los pupilos de Luis de la Fuente salieron en tromba, con presión alta y control absoluto del balón para dejar solventado el duelo lo antes posible. Los jugadores españoles generaron constante peligro, aunque el marcador se abrió desde los once metros después de que un centro de Álex Baena golpeara en la mano de un defensa.

El VAR avisó al colegiado, quien revisó la jugada en la pantalla y sancionó con la pena máxima. Oyarzabal, uno de los jugadores clave del técnico riojano, no perdonó. La vuelta de Fabián Ruiz a la titularidad también se notó en un equipo español que no contó por lesión con Lamine Yamal, Nico Williams, Dean Huijsen, Pedri, Rodri y Dani Carvajal, entre otros.

De los pies de Fabián salió el segundo gol, al poner un pase al hueco que Zubimendi definió con un toque exquisito, por encima del guardameta del Liverpool Giorgi Mamardashvili. Pese a encarrilar el encuentro, los visitantes continuaron fiel a su estilo de juego, sin dar apenas respiro a los locales. Baena, activo todo el choque, filtró el esférico a Oyarzabal que se desmarcó hacia el fondo para entregárselo a Ferran para que lo empujara al fondo de las mallas y lograr el tercero.

España logró un récord

El delantero del Barcelona igualó en la lista histórica de goleadores de la Roja a dos leyendas como Sergio Ramos y Alfredo Di Estéfano, los tres con 23. Tras un recital de juego en la primera mitad, la selección española bajó el ritmo, aunque continuó llevando el peso del encuentro hasta que Oyarzabal completó su doblete al rematar de cabeza un envío de Ferran desde la banda derecha. “No es que la selección georgiana sea débil, es que se ha encontrado a un gran rival, una selección española ambiciosa que quería ganar y jugar bien”, declaró De la Fuente en rueda de prensa. Además, La Roja superó la mejor racha histórica de encuentros oficiales sin perder en el tiempo reglamentario (30).



“Siento admiración por lo que se ha conseguido y orgullo por dirigir a un grupo maravilloso. Superar la marca de 29 partidos imbatidos es muy importante, sobre todo por la generación que lo tenía, la de 2008-2012”, recalcó el seleccionador, antes de aclarar que el equipo seguirá trabajando “exactamente igual hasta conseguir la clasificación matemática”. Sobre el hecho de que La Roja no haya recibido ningún gol en contra en cinco encuentros, De la Fuente aseguró que conseguirlo “es muy complicado y más haciendo casi una media de cuatro por partido”.

Tampoco reveló si Huijsen abandonará la concentración por unas molestias físicas. “De momento no se va a ir nadie de la concentración. Huijsen está encantado de estar aquí y no quiere irse. Mañana (domingo) lo valoraremos según el criterio médico, pero lo primero es la salud del jugador”, dijo. Por su parte, Zubimendi se mostró autocrítico en los micrófonos de Teledeporte: “Más allá del 0-4 hay cosas que mejorar en la presión”. “Nunca hay que darlo por hecho y no confiarnos. Dependemos de nosotros”, advirtió Ferran, quien subrayó que “es un sueño el poder estar entre los 10 máximos goleadores”.



