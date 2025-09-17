¿Un favorito afuera? Participación de España en el Mundial estaría en duda si clasifica Israel

Sin aún terminar las Eliminatorias en Europa rumbo al Mundial 2026 ya hay uno de los favoritos al título que, sin importar su resultado en el Clasificatorio, se podría quedar por fuera del certamen por una decisión del gobierno de ese país. La posibilidad se dio a conocer gracias a unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, quien desde una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados afirmó que “en su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”. Lea también: Video | Tenso comienzo de la Champions: hubo enfrentamientos entre hinchas y policías a las afueras del Santiago Bernabéu Las palabras del político del partido del gobierno fueron apoyadas por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien reconoció que le trasladaría a las federaciones y comités olímpicos para que no se hagan las competiciones con Israel “mientras siga el genocidio”. Esta decisión estaría dentro de una estrategia de España para aislar a Israel no solo de eventos deportivos, como ya ocurrió con la Vuelta a España en donde la Unión Ciclística Internacional criticó la actitud del gobierno respecto a las marchas pro Palestina, sino que también abarcaría otros campos. Uno de ellos es el ámbito cultural, donde la cadena estatal española RTVE decidió retirarse del Festival de Eurovisión 2026, una competencia musical entre países de la Unión Europea, si Israel participa, pues a pesar de estar en Oriente Medio, históricamente ha sido una de las naciones animadoras del certamen.

¿Puede la Selección de España quedarse fuera del Mundial por una decisión de su gobierno?

Aunque la Fifa es clara con que no debe de haber interferencia del Estado en las decisiones relacionadas con las federaciones de fútbol, una normativa local provocaría que el gobierno español sí pueda tomar decisiones sobre la participación del campeón del mundo en el 2010 en un torneo como el Mundial. De acuerdo con las normativas españolas y según medios locales, las federaciones de todas las disciplinas en España están sujetas a un protocolo firmado en 1982 que está vigente en la actualidad.

Dicho protocolo indica que el CSD es quien luego de obtener datos por parte de las federaciones sobre la competición, participantes y presupuesto, da el visto bueno para la representación internacional. Para esto, la entidad también consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores el aval para dicha federación.

¿Israel tiene posibilidades de llegar al Mundial 2026?

Actualmente Israel es tercero del grupo I de las Eliminatorias en la Uefa estando por detrás de Noruega que tiene 15 puntos e Italia que tiene 9. El equipo israelí tiene los mismo puntos que los italianos pero pierden la posición por diferencia de goles. Para llegar al Mundial desde la confederación de la Uefa, una selección debe quedar primera en su grupo para clasificar directamente. Lea también: España pide que no se exporte más ayuda militar a Israel El otro camino es para quienes ocupen el segundo lugar de cada grupo, donde a través de un repechaje entre los 12 segundos de los grupos se enfrentarán en duelos directos hasta escoger a los 4 representantes que junto a los doce primeros de los grupos completarán los 16 equipos que representarán a la Uefa en el Mundial. Debido a la ventaja de Noruega en el primer lugar, una de las posibilidades de Israel para llegar a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia debe pelear el segundo puesto con Italia, quien ha estado ausente en los últimos dos mundiales. A Israel solo le faltan tres partidos, de los cuales dos son de visitante ante Noruega e Italia y el último de local ante Moldavia, la peor selección del grupo.

La Selección de Israel puede volver a un mundial luego de 56 años. Foto: Getty Images