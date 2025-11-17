España busca igualar el récord de Italia y sellar el pase al Mundial de 2026

Tras superar la marca de la época de Vicente del Bosque, España se fijó igualar la de Italia, que mantiene el récord mundial con 31 partidos oficiales sin perder, ante Turquía el martes en Sevilla, que supondría además sellar el boleto al próximo Mundial de fútbol.
Los hombres de Luis de la Fuente ya escribieron el sábado, con su victoria frente a Georgia (4-0) en Tiflis, otra página brillante del palmarés de La Roja al batir el registro de los campeones del mundo en Sudáfrica.
Con el pase prácticamente sellado a la cita mundialista que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá salvo un desenlace inesperado (España debería perder por una diferencia de siete goles o más) el combinado español se acerca a la mejor racha invicta de todos los tiempos.
La Roja del “tiqui-taca” impuesto por Xavi Hernández y Andrés Iniesta (autor de único tanto en la final del Mundial de 2010 ante Países Bajos) encadenó 29 encuentros sin perder, con 24 victorias y cinco empates.
Además de conquistar el torneo más relevante del mundo a nivel de selecciones, también se alzó con las Eurocopas de 2008 y 2012.