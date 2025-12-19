x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

Especial de Navidad | Gobierno, poder y crisis: el año bajo la lupa

El Colombiano
hace 23 minutos
Este es un capítulo especial de Mesa Central donde traemos tres de los análisis más importantes que realizamos en 2025. En este especial de Navidad recordamos la noche del Consejo de ministros que más parecía un reality que una reunión del gobierno; como segundo tema recordamos la carta que el excanciller Álvaro Leyva publicó asegurando que el presidente Gustavo Petro tenía una adicción y que en sus viajes internacionales había realizado bochornosos actos y finalmente traemos el violento discurso de Petro el 1 de mayo donde sacó la bandera de guerra a muerte.

