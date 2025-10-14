Habló la esposa de colombo-israelí liberado por Hamás: “viene con muchas heridas emocionales”

La esposa de Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí de 36 años liberado por el grupo islamista Hamás, reveló una premisa que, según ella, influyó directamente en el trato que su marido recibió durante el cautiverio y que, incluso, pudo haber sido clave durante su cautiverio.
Rebecca González, la ciudadana colombiana, quien nunca perdió la esperanza de poder volver a ver al padre de su hijo de 5 años, aseguró que la conexión con el país colombiano se convirtió en una especie de salvoconducto para Bohbot.
En una reciente entrevista, González relató cómo los captores de Hamás mostraron un “mejor trato” hacia su esposo, Elkana Bohbot, al enterarse de que su esposa era colombiana y que, además, el presidente Gustavo Petro, había manifestado públicamente su apoyo al pueblo palestino.