Esposa de Miguel Uribe explicó por qué rechazó la presencia de Petro en el funeral del senador: “No iba a pasar y no lo permití”

A un mes del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, rompió el silencio y explicó las razones por las que no aceptó la presencia del presidente Gustavo Petro ni de miembros de su Gobierno en el funeral realizado en Bogotá.
“No quería la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la catedral de un ser tan magnífico como Miguel con gente tan deshonrosa como ellos”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.
Al ser cuestionada sobre qué le diría al jefe de Estado, Tarazona respondió: “Descarado. No tengo nada más que decir”.