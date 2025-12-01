x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Porqué apareció gran cantidad de espuma sobre la quebrada La Aguacatala en El Poblado?

El Área Metropolitana visitó la zona y esto fue lo que encontró en el afluente.

  • Adelante, la espuma sobre la quebrada La Aguacatala. Atrás, el camión accidentado. FOTO: Cortesía
    Adelante, la espuma sobre la quebrada La Aguacatala. Atrás, el camión accidentado. FOTO: Cortesía
  • Así estaba la quebrada esta mañana. FOTO: Cortesía
    Así estaba la quebrada esta mañana. FOTO: Cortesía
  • Sitio del accidente del camión cargado con detergente líquido. FOTO: Cortesía
    Sitio del accidente del camión cargado con detergente líquido. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Desde tempranas horas de la mañana, vecinos del sector de San Lucas en el Poblado reportaron una inusual situación sobre el afluente que por allí cruza.

Resulta que la quebrada La Aguacatala amaneció llena de una espesa espuma blanca que no solo estaba sobre el afluente sino también en sus riberas.

Así estaba la quebrada esta mañana. FOTO: Cortesía
Así estaba la quebrada esta mañana. FOTO: Cortesía

Alarmados por el suceso, los residentes dieron aviso a las autoridades ambientales. Hasta el sitio se desplazó una comisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea también: Capturan a reciclador señalado de ocasionar un incendio que consumió cuatro viviendas en Medellín

El personal técnico de la Unidad de Reacción Ambiental URA realizó una inspección ocular a las 7:34 a.m. en el sector de la carrera 22 con calle 16AA Sur, cerca de la urbanización Hausen del barrio San Lucas.

El equipo confirmó la gran acumulación de espuma, por lo que realizó un recorrido aguas arriba para identificar el origen de la alteración. Al llegar a la urbanización San Juan, ubicada en la calle 16A Sur con calle 9E de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena, los técnicos hallaron el detonante de la situación: un siniestro vial.

Resulta que un camión de carga que transportaba detergente líquido se volcó, generando el derrame de la sustancia química sobre la vía. Este material, arrastrado por las escorrentías y por el agua lluvia del aguacero de esta madrugada terminó llegando directamente a la quebrada.

Sitio del accidente del camión cargado con detergente líquido. FOTO: Cortesía
Sitio del accidente del camión cargado con detergente líquido. FOTO: Cortesía

Según los técnicos de la URA, en el lugar hacen presencia funcionarios de la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo de Bomberos y EPM, quienes adelantan las labores de atención del siniestro, retiro del vehículo y mitigación del incidente ambiental.

Desde el Área Metropolitana indicaron que continuarán realizando seguimiento técnico para evaluar los impactos y coordinar las acciones necesarias para proteger la calidad del agua y el ecosistema de la quebrada La Aguacatala.

Este diario indagó si las aguas de La Aguacatala son captadas para potabilizar en las plantas de tratamiento de EPM, pero según comentaron este no sería el caso. Aún así, las autoridades extreman las medidas para que la comunidad no se vea afectada.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida