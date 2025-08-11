Esta es la historia del Himno de Antioquia, un “catecismo de identidad”

Los himnos son la materialización musical de los sueños de los habitantes de una región. En sus estrofas los autores expresas aquello que consideran el corazón de la idiosincrasia de un pueblo. El himno de Antioquia no es la excepción. Con letra del poeta Epifanio Mejía y música del compositor Gonzalo Vidal, este himno no solo es un canto a la libertad, sino también un testimonio de la cultura antioqueña.
Epifanio Mejía (1838-1913), conocido como el “poeta triste” o el “loco Mejía”, escribió *El canto del antioqueño* en 1868, publicado en el periódico El Oasis. Sus versos, cargados de nostalgia y amor por la tierra, resonaron en una Antioquia que buscaba afirmar su identidad. Mejía, recluido en un manicomio durante décadas, dejó un legado literario que incluye las obras La ceiba de Junín y Amelia. Su poema, sin embargo, trascendió como himno gracias a la intervención de Juan Yepes, quien le dio una primera musicalización popular.
Sin embargo, fue Gonzalo Vidal (1863-1946), nacido en Popayán, pero radicado en Medellín desde su juventud, quien fue el artífice de la versión definitiva del himno. Aunque nunca conoció a Mejía, Vidal se sintió conmovido por sus versos y los musicalizó en 1914. La pieza se estrenó el 20 de agosto de ese año en el Teatro de Variedades de Medellín y días después en un baile en honor al expresidente Carlos E. Restrepo.