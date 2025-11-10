¡Sí habrá estadio en caso de final paisa! Federico Gutiérrez desmintió rumores sobre el Atanasio Girardot

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de los rumores que señalaban que el Estadio Atanasio Girardot no estaría disponible ante la posibilidad de las finales de la Liga y Copa BetPlay en Medellín debido a la realización de conciertos programados en diciembre y aseguró con firmeza que el escenario estaría habilitado para ambos clubes antioqueños. Según el mandatario, la ciudad se prepara para dos posibles “finales paisas” y el escenario deportivo está reservado para tal objetivo.

Los rumores que circulaban indicaban que los conciertos de J Balvin (el 29 de noviembre) y del evento ‘Juntos de Nuevo 5’ (el 13 de diciembre) podrían interferir con el cronograma futbolístico. Sin embargo, Gutiérrez salió a aclarar el cronograma. “Mucho cuidado, porque están difundiendo una noticia que no es cierta. El estadio está garantizado para los equipos antioqueños en caso de que lleguen a las finales, que es lo que queremos. Tenemos dos grandes equipos, Nacional y Medellín”.

Según el alcalde, en el escenario de la Copa BetPlay, las finales se jugarían los días 17 y 21 de diciembre, y en la Liga BetPlay los posibles compromisos decisivos serían los días 10 y 13 o 14 de diciembre. En ambas instancias, afirmó, el Atanasio está “reservado” para los partidos de los equipos de Medellín.

Respecto a la Copa, sostuvo: “Para esas dos fechas también está garantizado el estadio, entonces no es cierto que el estadio esté comprometido para otras cosas, el estadio está reservado sobre todo previendo, en caso de que los dos equipos nuestros, Nacional y Medellín, los dos equipos de la ciudad, clasifiquen a esas finales”. Le podría interesar: Si Nacional y Medellín clasifican a las finales de la Copa y Liga, los partidos estaría en riesgo de no jugarse en el Atanasio, ¿por qué? En definitiva, la Administración Municipal busca despejar cualquier duda, pues no habrá impedimentos para que, de concretarse las finales de los equipos paisas, el Atanasio Girardot esté disponible para acoger la fiesta del fútbol antioqueño. El mensaje es claro para los hinchas, si hay final paisa, habrá Atanasio.

