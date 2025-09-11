El “Metro” de Barranquilla, la casa de la Selección, sería sede de la final de importante torneo internacional, ¿de qué se trata?

En los últimos años, Barranquilla ha sido la potencial sede de muchos eventos deportivos internacionales en Colombia. En 2022 se habló de la posibilidad de que se hicieran, por las calles de la capital del Atlántico, un Premio de la Fórmula 1. Hasta inicios del 2024 esa ciudad, una de las más importantes del Caribe colombiano, tenía seguro ser sede de los Juegos Panamericanos del 2027.
Sin embargo, ambos proyectos quedaron en nada. El primero, aunque sí hubo interés, no avanzó. El segundo se perdió después de que el Gobierno nacional no diera, a tiempo, los recursos a la Organización Panamericana del Deporte para asegurar que la ciudad fuera oficializada como sede del evento multideportivo más grande de América.