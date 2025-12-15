Así quedó la vía entre Antioquia y Caldas tras detonación de explosivo el fin de semana

En la madrugada del pasado sábado 13 de diciembre, un artefacto explosivo obligó el cierre total del paso en un sector de la vía Pacífico 3, en límites entre La Pintada, Antioquia, y Supía, en el departamento de Caldas.

Según informó el concesionario en la mañana del sábado, tras la detonación, se cerró de forma preventiva el paso y horas después, tras chequeos y verificaciones del Ejército y la Policía, se habilitó el paso a un solo carril con controles de velocidad.

Además, según el concesionario también personal técnico experto de proyecto “hizo las evaluaciones técnicas correspondientes para garantizar la seguridad de la infraestructura y de quienes transitan por este corredor vial, habilitando el paso controlado con pare y siga a un carril, para tránsito vehicular por esta importante vía nacional”.