Estados Alterados lanza su álbum sinfónico con La Metro y lo masterizaron para vinilo en Abbey Road

La historia de la música hecha en Medellín tiene un capítulo aparte –y sobresaliente– con las bandas que en los años 80 marcaron el ritmo de los jóvenes de la ciudad. Una de esas bandas fue Estados Alterados, dueños de un sonido único, de ese rock electrónico con ecos new wave y tecno que aún sigue vivo.
La banda acaba de lanzar su álbum Sinfónico, donde reúne 12 canciones esenciales de su discografía y lo hacen acompañados de la Orquesta Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá (La Metro).
“El sinfónico siempre fue un sueño de Estados Alterados. Concebir un sinfónico en una banda independiente es sumamente complejo. Habíamos tenido acercamientos en Bogotá y Medellín, en 2019 estuvimos en los 30 años de Rock al parque con la Filarmónica de Bogotá que fue fantástico, dos canciones en escenario y eso nos movió”, cuenta Ricky Restrepo, integrante del grupo, a EL COLOMBIANO.
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Con lo que no contaba Estados Alterados es que en Medellín hay una orquesta que ya había hecho arreglos a sus canciones para un tributo, producto en el que se han vuelto especialistas en la ciudad, La Metrol.
“Eso fue pospandemia. Se nos acercan de Medellín Music Week a contarnos que La Metro ya nos había hecho un tributo”, cuenta Ricky.