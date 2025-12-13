Estados Unidos anuncia acuerdo con México sobre disputa por agua

El Departamento de Agricultura estadounidense anunció que llegó a un acuerdo con México, que ha incumplido sus obligaciones en un tratado para compartir agua y que motivó una amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles.

“Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo hoy para cumplir con las obligaciones actuales en materia de recursos hídricos de los agricultores y ganaderos estadounidenses y para que México cubra el déficit de agua hacia Texas en el marco del Tratado de 1944”, indicó esa cartera en un comunicado.

Precisó que este acuerdo se aplicaba al “ciclo en curso y al déficit de agua del ciclo anterior”.

Trump acusó el lunes a México de no respetar el tratado de reparto de agua entre ambos países y que obliga a Estados Unidos al envío de 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado y a México a proveer 432 millones del líquido del río Bravo.

México está retrasado en sus obligaciones. Según Washington, su vecino acumula un déficit de más de mil millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años.

“Esta violación perjudica gravemente nuestras hermosas cosechas y nuestro ganado en Texas”, escribió Trump el lunes.