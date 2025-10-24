x

Estados Unidos confirmó ataque a presunta narcolancha en el Caribe: seis personas fueron asesinadas

El jefe del Pentágono aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

  • Nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe por parte de Estados Unidos. FOTO: Captura de video
    Nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe por parte de Estados Unidos. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
hace 5 minutos
bookmark

Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, que aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, aseguró en un mensaje en X Pete Hegseth en referencia al ataque que tuvo lugar en “aguas internacionales”.

Lea también: “Son ejecuciones extrajudiciales”: Human Rights Watch sobre bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico ordenados por EE. UU.

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono.

Espere ampliación...

