Estados Unidos dice que embarcación atacada en el Caribe era del ELN: “son la Al Qaeda del hemisferio occidental”

Estados Unidos confirmó este domingo 19 de octubre que llevó a cabo un ataque militar contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una operación ejecutada el pasado viernes 17 en aguas internacionales. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que la ofensiva dejó tres muertos y que la nave era utilizada para transportar grandes cantidades de cocaína hacia territorio norteamericano.

Según el funcionario, las agencias de inteligencia habían identificado que la lancha realizaba recorridos frecuentes por una vieja ruta de narcotráfico que conecta con Estados Unidos. “Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida y transportaba cantidades sustanciales de drogas”, explicó Hegseth.

La acción, calificada como un “ataque cinético letal”, fue ordenada por el presidente Donald Trump y desarrollada en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM). “Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista designada”, señaló el secretario en su cuenta de X. Los tres ocupantes de la embarcación murieron durante la operación, mientras que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas.