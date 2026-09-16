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Atención: EE. UU. mantiene descertificación a Colombia, pero conserva recursos antidrogas

La administración Trump echó la culpa al gobierno Petro y reconoció el trabajo del primer mes de De la Espriella. El anuncio se presenta un día después de la visita de la embajadora María Consuelo Araújo a la Casa Blanca.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al hoy presidente Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones para llegar a la Casa de Nariño. Foto: AFP/Captura de video.
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al hoy presidente Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones para llegar a la Casa de Nariño. Foto: AFP/Captura de video.
El Colombiano
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hace 5 minutos
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El gobierno de Estados Unidos confirmó que Colombia seguirá descertificada en la lucha contra las drogas, pero se mantienen algunos recursos y condiciones.

Es decir, aún no regresa la certificación, ya que la evaluación corresponde a un período de 12 meses, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, que en su mayoría corresponde al gobierno de Gustavo Petro, que para EE. UU. tuvo un “incumplimiento demostrable” en el tema.

Sin embargo, la asistencia se mantiene con condiciones, y para Estados Unidos ya hay avances hacia una eventual certificación por la alineación en el enfoque de lucha contra las drogas que ha mostrado el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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