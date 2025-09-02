Crece tensión en el Caribe: Estados Unidos desarrolla ejercicios militares en Puerto Rico

La vigésimo segunda Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos (22nd MEU) inició operaciones de vuelo y entrenamientos en agua y tierra al sur de Puerto Rico, así lo informó a través de un comunicado el Cuerpo de Marines de ese país.
De acuerdo con la comunicación oficial, los ejercicios iniciados el fin de semana estarían dirigidos para mejorar las capacidades de la unidad además de “reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico”.
