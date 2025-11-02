Las ofertas de trabajo en EE. UU. bajaron 41% desde la llegada de ChatGPT

Mucho se ha hablado de la preocupación que generan los avances de la inteligencia artificial, IA, y su aplicación en las empresas, con miras en los roles que ya está sustituyendo. Inmediatamente, Open IA emergió a finales de 2022, el mercado laboral estadounidense ha mostrado un fenómeno que preveían los expertos: el número total de vacantes laborales ha caído de cerca de 12 millones a poco más de 7 millones en 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).
Pero no todo es negativo, pues el índice S&P 500, que agrupa a las 500 compañías más grandes de la bolsa de valores norteamericana, ha registrado un crecimiento superior al 30% desde 2023, impulsado por la adopción masiva de la IA y las expectativas de mayor productividad empresarial.
Esa divergencia marca un cambio estructural, porque mientras las empresas cotizan en alza y reducen sus costos operativos, el empleo, especialmente en los segmentos medios y operativos, se desacelera. El mundo laboral, que parecía recuperarse tras la pandemia, enfrenta ahora el impacto de una transformación tecnológica sin precedentes y denominada como la Cuarta Revolución Industrial.