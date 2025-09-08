¿Estados Unidos planea atacar territorio venezolano? “Ya lo verán”, aseguró Donald Trump

¿Cuál es el siguiente paso de Estados Unidos tras el envío de buques de guerra al Caribe? Es la pregunta que todos se hacen y que, de a poco, el presidente Donald Trump ha ido respondiendo con palabras y con acciones, pues su objetivo es ir contra dos grupos criminales venezolanos que incluyó en el listado de organizaciones terroristas: el Tren de Aragua y el cartel de los Soles. Ya hubo una primera muestra del “poderío” estadounidense tras el ataque a una embarcación cargada de droga en la que 11 personas murieron y que autoridades norteamericanas señalaron de ser parte del Tren de Aragua. Pero tras esta acción, Trump y su gobierno, al parecer, preparan otras movidas en las que no descartan llegar a atacar territorio venezolano.

Así lo dejaron entrever fuentes del gobierno estadounidense a la cadena CNN a la que le aseguraron que, aunque en el momento no hay indicios de que Trump haya decidido proceder con ataques militares contra objetivos dentro de Venezuela, sí le ha dicho a funcionarios de seguridad nacional y defensa que “si existe la oportunidad de matar terroristas, les dará luz verde de inmediato”. Sobre el mismo tema ya se había pronunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, justo el mismo día que se confirmó el ataque contra la embarcación en aguas del Caribe. Lea aquí: Crece tensión en el Caribe: Estados Unidos desarrolla ejercicios militares en Puerto Rico Rubio dijo en ese momento que la opción de atacar a integrantes de organizaciones criminales en Venezuela no estaba descartada. “Esta es una operación antidrogas”, dijo. “Vamos a enfrentarnos a los cárteles de droga dondequiera que estén y operen contra los intereses de Estados Unidos”.

¿Atacar a Maduro está entre los planes de Trump?

Aún no es claro si entre los planes del presidente estadounidense está acabar con el régimen de Nicolás Maduro, a quien el gobierno de ese país señala como el líder del cartel de los Soles y por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. Al respecto, otra fuente le dijo a CNN que “lo ideal es que Maduro se vaya por su cuenta, que lea el pronóstico (...) Y entonces creo que el mensaje es: ‘¿Lo quieren fácil o lo quieren difícil?’”. Siga leyendo: Tras ataque en el Caribe, Maduro acusa a Trump y Rubio de buscar el petróleo y amenaza con “lucha armada” ante una invasión Pero la tensión existente se elevó aún más cuando el Departamento de Defensa –ahora conocido como Departamento de Guerra– de EE. UU. afirmó el pasado viernes, 5 de septiembre, que dos aviones venezolanos sobrevolaron una embarcación militar estadounidense en el Caribe, lo cual calificaron como una acción “altamente provocadora”. Luego, Trump dijo que si las aeronaves de Venezuela volvían a estar en una “posición peligrosa”, ordenaría que los derribaran. Este domingo, antes de viajar a Nueva York para ver la final del US Open de tenis, el mandatario estadounidense dejó abierta de nuevo la posibilidad de atacar a Venezuela en su propio territorio. Preguntado por el tema, Trump respondió: “Ya lo averiguarán”, sin dar más detalles.

La respuesta de Maduro