Estados Unidos le propuso a Maduro “irse a Rusia”, dice senador republicano

Estados Unidos, que mantiene un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas, le habría planteado al presidente Nicolás Maduro la posibilidad de “viajar a Rusia” o trasladarse a otro país, según reveló este domingo 30 de noviembre un senador estadounidense.
El presidente, Donald Trump, intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela al advertir el sábado que el espacio aéreo de ese país debería considerarse “cerrado” mientras las fuerzas armadas estadounidenses mantengan una importante presencia en la región.
Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.
