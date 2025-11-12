Estados Unidos ofrece recompensa de US$5 millones por terroristas que derribaron un helicóptero y mataron a 13 policías en Antioquia

El Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del atentado terrorista que terminó con la destrucción de un helicóptero prestado por ese país a la Policía colombiana, hecho en el cual murieron 13 uniformados en Antioquia.

El crimen sucedió el pasado 21 de agosto en la zona rural del municipio de Amalfi, donde la aeronave pretendía realizar la extracción de varios policías de la Dirección Antinarcóticos, cuando fueron atacados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, mediante un mensaje publicado en la red social X.

“¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF (Estado Mayor de los Bloques y Frente), de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, indicó la sede diplomática.