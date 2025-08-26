EE. UU. ordenó el envío de más barcos y un submarino de propulsión nuclear rumbo a Venezuela

Estados Unidos habría ordenado aumentar el número de barcos rumbo al sur del mar Caribe cerca a costas de Venezuela, según lo dio a conocer la agencia internacional Reuters citando a fuentes militares del país norteamericano.

De acuerdo con las dos fuentes citadas por la agencia internacional, dentro de las nuevas embarcaciones que estarían camino al país sudamericano estaría el USS Lake Erie, que es un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, que es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Las fuentes militares que optaron por mantener su anonimato ante la agencia anteriormente citada indicaron que “los recientes movimientos tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de ‘organizaciones narcoterroristas’ especialmente designadas en la región”. La próxima semana sería el arribo de las nuevas embarcaciones a aguas venezolanas.

Justamente en medio de esa guerra que la administración de Donald Trump ha anunciado en contra de los cárteles latinoamericanos de narcotráfico, EE. UU. inició el pasado lunes, 18 de agosto, un operativo de gran escala contra estas organizaciones.

En ese primer despliegue, las Fuerzas Armadas de la potencia norteamericana movilizaron a los buques de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, quienes llegarían a costas venezolanas con cerca de 4.000 marineros e infantes de marina y recursos de inteligencia y vigilancia.