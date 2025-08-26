x

EE. UU. ordenó el envío de más barcos y un submarino de propulsión nuclear rumbo a Venezuela

Así lo dio a conocer la agencia Reuters, quien informó sobre un segundo despliegue militar desde Estados Unidos hacia el sur del mar Caribe.

  • Un crucero de guerra lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear llegaría la otra semana a aguas venezolanas. Fotos: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 minutos
Estados Unidos habría ordenado aumentar el número de barcos rumbo al sur del mar Caribe cerca a costas de Venezuela, según lo dio a conocer la agencia internacional Reuters citando a fuentes militares del país norteamericano.

De acuerdo con las dos fuentes citadas por la agencia internacional, dentro de las nuevas embarcaciones que estarían camino al país sudamericano estaría el USS Lake Erie, que es un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, que es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Lea también: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe

Las fuentes militares que optaron por mantener su anonimato ante la agencia anteriormente citada indicaron que “los recientes movimientos tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de ‘organizaciones narcoterroristas’ especialmente designadas en la región”. La próxima semana sería el arribo de las nuevas embarcaciones a aguas venezolanas.

Justamente en medio de esa guerra que la administración de Donald Trump ha anunciado en contra de los cárteles latinoamericanos de narcotráfico, EE. UU. inició el pasado lunes, 18 de agosto, un operativo de gran escala contra estas organizaciones.

En ese primer despliegue, las Fuerzas Armadas de la potencia norteamericana movilizaron a los buques de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, quienes llegarían a costas venezolanas con cerca de 4.000 marineros e infantes de marina y recursos de inteligencia y vigilancia.

Adicional a estas tres embarcaciones, un avión Boeing P-8 Poseidón con capacidad para buscar, detectar y apuntar a los submarinos más avanzados del mundo, acompañaría el operativo.

Así como lo ha hecho Estados Unidos, Francia ha tomado acciones similares y ha anunciado un despliegue militar en el Caribe, específicamente en las islas de Guadalupe y Martinica, las cuales son territorio de ultramar francés.

Para Francia, esta medida hace parte de una estrategia de cooperación internacional contra los carteles de narcotráfico, pues consideran importante proteger a estos territorios que son puntos de tránsito de las drogas hacia Europa.

Siga leyendo: Francia se suma a Estados Unidos y refuerza presencia militar en el Caribe

