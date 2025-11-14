¡Buena noticia para Colombia! Trump elimina los aranceles para el café

Buenas noticias para Colombia. En la tarde de este viernes 14 de noviembre, la Casa Blanca confirmó una orden ejecutiva para eliminar los aranceles que Estados Unidos aplicó este año a diversas importaciones agrícolas, entre ellas el café de todos los orígenes.
El documento señala que un importante grupo de productos del sector agropecuario quedó excluido de los gravámenes “recíprocos” establecidos, después de revisar factores como la capacidad de producción interna de esos bienes en el mercado estadounidense.
La Casa Blanca recordó que el pasado 2 de abril Trump expidió una orden ejecutiva que reconfiguró de manera profunda la estrategia comercial del país. Esa medida introdujo un arancel mínimo del 10% con el argumento de que el desequilibrio en la balanza comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y para la economía de Estados Unidos.