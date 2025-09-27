x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Estados Unidos revoca la Visa a Petro por Incitar a la desobediencia de sus soldados

El Colombiano
hace 18 minutos
El Departamento de Estado de EE. UU. revocó la visa de Gustavo Petro, citando sus ”acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación pro-Palestina en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes militares y a no apuntar sus fusiles contra la humanidad. Esta medida fue calificada como un golpe directo a las relaciones bilaterales. En respuesta, Petro afirmó que la acción rompe las normas de inmunidad de la ONU, y declaró que no necesita el documento al ser un ciudadano libre y europeo.

