EE.UU. sanciona funcionarios brasileros por programa de salud Más Médicos; ¿por qué?

Estados Unidos anunció esta semana haber tomado medidas para revocar y restringir visas a funcionarios gubernamentales brasileños “por su complicidad” con el programa Más Médicos, en el que han participado profesionales cubanos. El programa Más Médicos (Mais Médicos) fue lanzado en 2013 por la entonces presidenta brasiler Dilma Rousseff (2011-2016) para atender zonas desfavorecidas a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina para el continente americano de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen actividades médicas, las cuales según analistas representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla.
Los brasileños sancionados son Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud brasileño, y Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental y consultor para la COP30 en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), a quienes Washington acusa de haber desempeñado “un papel en la planificación y ejecución” del programa Más Médicos.