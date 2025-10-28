Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente

Estados Unidos efectuó este lunes tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que presuntamente traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, las cuatro embarcaciones eran conocidas por los servicios de inteligencia y navegaban por rutas habituales del narcotráfico, transportando estupefacientes.

En la primera ofensiva, ocho presuntos narcoterroristas se encontraban a bordo de las embarcaciones; cuatro estaban en el segundo buque atacado, y tres hombres iban a bordo del tercero. Esto sería un total de 14 muertos con un sobreviviente.

La operación se habría realizado en aguas internacionales, y se informó que no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses. Respecto al sobreviviente, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) activó de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR). Las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate.