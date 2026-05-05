IPS en Medellín estaría estafando mediante promesa de subsidios del Estado: esto se sabe

Las múltiples denuncias a través de las redes sociales precipitaron la actuación de la Alcaldía para suspender la operación de una IPS que tenía su sede en un centro comercial del occidente de Medellín y presuntamente estafaba a sus clientes.

Le recomendamos leer: Así tumban con falsos sorteos a adultos mayores: van 3.500 casos en 5 años

En su cuenta de X, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, informó que el establecimiento está ubicado en el centro comercial Los Molinos, de Belén. Los señalamientos indican que esta entidad estaría engañando principalmente a personas adultas mayores con la promesa de gestionarles subsidios estatales que no eran verdaderos.

Las presuntas víctimas sucumbían ante la promesa del beneficio de 400.000 pesos y no se negaban a los supuestos pedidos de información personal sensible así como a que les tomaran sus huellas dactilares. El problema es que posteriormente les llegaban mensajes de entidades bancarias acerca de solicitudes de préstamos.

Las fotos difundidas por Villa muestran la presencia de las autoridades en el local de Bioceutica Wellness Center, donde como punto final pusieron un sello que indica su clausura.

“Activamos a la Policía y a los equipos de control para verificar la situación en el centro comercial Los Molinos, donde opera una IPS señalada por presuntos engaños y estafas, especialmente a adultos mayores”, informó Villa Mejía.

El funcionario añadió que en la visita se evidenció que la entidad no contaba con documentación requerida para funcionar y en ese detalle se apoyó la orden de suspensión inmediata de su actividad mientras avanzan las investigaciones acerca de las presuntas irregularidades que allí se cometían.

Adicionalmente, Villa anunció la remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación para que se indaguen las denuncias que existirían.

Los casos que comprometerían a Bioceutica Wellness Center, comenzaron a conocerse a partir de la aparición pública de una mujer en un medio de comunicación, según la cual trató de recuperar unos papeles firmados por su papá, quien habría sido uno de los presuntos estafados.

También le sugerimos ver: Capturados en Medellín por estafar abuelas por WhatsApp: se hacían pasar por familiares que necesitaban ayuda

Para ello instauró un derecho de petición ante la IPS pero se negaron a suministrarlos. Posteriormente resultaron otros casos similares en las redes sociales.

Vale la pena indicar que el centro comercial Los Molinos es sede de los servicios de salud de una EPS de las más importantes de la región, por lo cual es asiduamente visitada en especial por personas mayores de edad, que son las que más suelen requerir los servicios de salud.