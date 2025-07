Si recibe llamadas de números desconocidos, nunca conteste. Parece un consejo sencillo, pero los datos revelan que la mayoría no lo aplica. Solo en 2024, en Colombia se registraron más de 9.700 millones de llamadas spam, según el informe más reciente de la aplicación Truecaller.

Y no se trata solo de publicidad o servicios no solicitados. Buena parte de estos contactos buscan estafar , especialmente a través de técnicas que combinan manipulación emocional, robo de identidad y engaños digitales.

Todo inicia con un mensaje sencillo: “Hola” , “¿Podemos vernos mañana?” , “¿Recibiste los archivos?” o incluso una falsa historia de alguien que “cambió de número”. En apariencia, parece un error genuino, pero no lo es.

Este tipo de fraude no solo es posible en el país: está ocurriendo todos los días. Con casi 10.000 millones de llamadas spam al año, el ecosistema colombiano es terreno fértil para que los delincuentes prueben distintas estrategias.

“Vemos un crecimiento preocupante. El volumen de llamadas no deseadas refleja que esto ya no es un problema menor”, explicó Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller para Colombia. La empresa, que tiene más de 433 millones de usuarios a nivel global, hace un llamado claro: no compartir información personal por teléfono y reportar todo intento de estafa.

