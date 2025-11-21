¡Pilas! A días del Black Friday crecen los dominios falsos y las webs que suplantan tiendas conocidas

Check Point Research detecta un incremento significativo de dominios falsos vinculados a Black Friday y a grandes plataformas de comercio electrónico, utilizados para suplantar marcas y robar credenciales y datos de pago aprovechando esta fecha de descuentos y ofertas.
Los periodos de compras estacionales suelen generar picos de registros de dominios, y los ciberdelincuentes aprovechan este patrón para ocultar infraestructura maliciosa entre webs aparentemente legítimas.
En octubre se registraron más de ciento cincuenta dominios relacionados con Black Friday, lo que supone un aumento muy superior a la media mensual de 2025. Durante los primeros días de noviembre aparecieron más de trescientos nuevos dominios adicionales.