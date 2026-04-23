Alertan estafas en pago del impuesto vehicular: cómo identificar páginas falsas

En plena temporada de pago del impuesto vehicular, autoridades y expertos en ciberseguridad han alertado sobre un aumento de estafas digitales que aprovechan este trámite para robar datos personales y bancarios.
A diferencia de fraudes más evidentes, estas modalidades se caracterizan por replicar casi a la perfección los portales oficiales, lo que dificulta su identificación incluso para usuarios con experiencia en pagos en línea.
Según análisis de la compañía Kaspersky, cerca del 40% de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, y un 12% no tiene claro cómo verificar su autenticidad.
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Este contexto ha sido aprovechado por ciberdelincuentes que ya no dependen únicamente de correos sospechosos o mensajes alarmistas, sino que construyen páginas que imitan todo el proceso real de pago, desde el ingreso de datos hasta la confirmación de la transacción.