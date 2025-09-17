x

No caiga en estafas: Registraduría alertó sobre llamadas y mensajes falsos de WhatsApp relacionados con la cédula digital

La entidad aclaró que no ofrece el documento de forma gratuita ni utiliza WhatsApp, llamadas o correos electrónicos para adelantar este proceso.

  • La Registraduría alertó que la cédula digital solo se tramita en sedes oficiales y consulados. FOTO: COLPRENSA
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 39 minutos
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una alerta a los ciudadanos por el aumento de llamadas y mensajes de WhatsApp fraudulentos en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer, de manera gratuita, el trámite de la cédula digital y su activación en los teléfonos celulares.

Según la institución, estas comunicaciones son falsas, tienen un propósito malicioso y buscan poner en riesgo la información personal de los usuarios.

La entidad advirtió que nunca contacta a los ciudadanos a través de llamadas, WhatsApp o correos electrónicos para ofrecer documentos de identidad ni para realizar la activación de la cédula digital en dispositivos móviles.

El procedimiento oficial se realiza únicamente en las sedes de la Registraduría a nivel nacional y en los consulados en el exterior. En ningún caso se requieren intermediarios ni gestores, y el costo debe pagarse directamente en la página web oficial mediante la plataforma PSE o en los puntos de recaudo autorizados.

En cuanto a la activación de la cédula digital en celulares, la Registraduría recordó que este proceso es personal y se realiza directamente a través de la aplicación oficial Cédula Digital Colombia, sin necesidad de intervención de terceros ni funcionarios.

Cualquier enlace compartido en mensajes sospechosos podría exponer a los usuarios a fraudes electrónicos o robo de datos sensibles.

El llamado de la entidad a la ciudadanía es no suministrar datos personales ni financieros a desconocidos, no abrir enlaces recibidos en comunicaciones fraudulentas y acudir siempre a los canales oficiales. “Hagan caso omiso a dichas comunicaciones, no suministren datos personales o cualquier otra información y se abstengan de abrir enlaces porque puede estar en riesgo su información personal y llegar a ser víctimas de estafa”, señaló la Registraduría en un comunicado.

La institución reiteró a los ciudadanos acudir únicamente a canales oficiales de comunicación como su página web y sus cuentas verificadas en redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok, y su canal de WhatsApp.

