Debate por las estampillas para dos “U” de Antioquia tiene caliente a la Asamblea

Un voluminoso proyecto con el que la Gobernación busca meterle mano al recaudo de los impuestos tiene los ánimos encendidos en la Asamblea de Antioquia.
En un pulso que podría volver a exponer las fisuras del bloque del gobernador Andrés Julián Rendón —tal como ocurrió el año pasado en la discusión de la tasa de seguridad—, esa corporación se alista para un debate que desde ya se muestra improbable de avanzar sin afugias.
Lea también: Asamblea hundió proyecto para reformar planta de cargos de la Contraloría de Antioquia
Esta vez, la novedad más importante consiste en que es en las entrañas del mismo partido de gobierno en el que todavía no se llega a un acuerdo definitivo sobre la iniciativa, que tiene su punto más álgido en varios artículos en los que se eliminarían las estampillas para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Digital de Antioquia, un mecanismo que representa una gruesa entrada de recursos para esas instituciones.